    
Главная Новини Харкова Армія Харківські прикординники знищили російське «око мордора» (відео)
02.02.2024  14:37   Рита Парфенова

Харківські прикординники знищили російське «око мордора» (відео)

У зоні бойових дій на Харківщині прикордонники продовжують успішно протидіяти ворогові.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну прикордонну службу України, прикордонники бригади Гвардії "Сталевий Кордон" наносять удари "по очам мордора", використовуючи FPV-дрони для ефективної розвідки.

На Харківському напрямку, внаслідок успішної атаки з використанням FPV-дронів, прикордонники знищили передовий ворожий оптико-електронний комплекс "Іронія-М" та комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П".

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як  прикордонники на Харківщині виявили та атакували ворожий автомобіль, який окупанти намагались замаскувати під металобрухт.

 

Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.02 Армія На Харківщині прикордонники знищили окупантів, які ховалися у лісі (відео) 31.01 Армія Прикордонники Харківщини продовжують наносити удари по ворогу (відео) 25.01 Армія Відео, як прикордонники Харківщини знищили замаскований ворожий автомобіль
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 