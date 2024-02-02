Харківські прикординники знищили російське «око мордора» (відео)

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну прикордонну службу України, прикордонники бригади Гвардії "Сталевий Кордон" наносять удари "по очам мордора", використовуючи FPV-дрони для ефективної розвідки.

На Харківському напрямку, внаслідок успішної атаки з використанням FPV-дронів, прикордонники знищили передовий ворожий оптико-електронний комплекс "Іронія-М" та комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П".

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Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як прикордонники на Харківщині виявили та атакували ворожий автомобіль, який окупанти намагались замаскувати під металобрухт.