Ворожі обстріли та руйнування: оперативна інформація від ХОВА станом на ранок 2 лютого

Управління емоціями буде легким, як своїми, і чужими. Це чудовий день для нових знайомств, включаючи романтичні. Насолоджуйтесь емоційною свободою.

Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.