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02.02.2024  08:44   Рита Парфенова

Ворожі обстріли та руйнування: оперативна інформація від ХОВА станом на ранок 2 лютого

Ворожий артилерійський та мінометний обстріл завдав пошкоджень у близько 17 населених пунктах Харківщини.

обстріл
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, під обстрілами передували населені пункти Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове та інші. Авіаційні удари були завдані поблизу сіл Колодязне, Синьківка, Піщане.
 
Також повідомлено про влучання ворожого безпілотника близько 2:30 в Ізюмському районі, попередньо без постраждалих.
 
Біля міста Вовчанськ о 11:00 внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено принаймні чотири приватні будинки, господарчі споруди та гаражі.
 
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О 12:55 в селі Вільхуватка Куп'янського району ударами трьома керованими авіабомбами (КАБ) знищено будівлі та споруди агропідприємства, пошкоджено 9 приватних будинків та лінії електромереж. На щастя, постраждалих немає.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Збройні Сили України відбили 5 ворожих атак біля Іванівки.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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