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02.02.2024  08:10   Рита Парфенова

ЗСУ відбили 5 атак ворога на Харківщині

Сили оборони відбіли спроби ворога просунутись у районі села Іванівка Харківської області.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Іванівки Харківської області..
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Авіаційних ударів зазнали населенІ пункти:
  • Вовчанськ,
  • Вільхуватка,
  • Колодязне,
  • Синьківка,
  • Піщане.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 лютого 2024 року.

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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