02.02.2024 07:30 Рита Парфенова

2 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 2 лютого американці та канадці спостерігають за поведінкою бабака, щоб дізнатися дату приходу весни.





Історія свята День бабака сягає корінням у дуже давні часи, коли 2 лютого за григоріанським календарем християнами Європи стало відзначатися Стрітення Господнє. Вже тоді погоду саме в цей день вважали відповідальною за характер початку довгоочікуваної весни, що наближається. У Північній Америці досі популярна стара шотландська приказка: Якщо в день Стрітення ясно і безхмарно - бути двом зимам на рік).



Вважається, що у цей день потрібно спостерігати за бабаком, що вилазить зі своєї нори, і за його поведінкою можна судити про близькість настання весни. Якщо день похмурий, баба не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору - отже, зима скоро закінчиться, і весна цього року очікується рання. Якщо ж день сонячний, баба бачить свою тінь і ховається назад у нору – буде ще шість тижнів зими.



Офіційним американським святом День бабака став 1886 року. Сурку дали ім'я «великий Філ – провидець із провидців, мудрець із мудреців, провісник із провісників». А «Світовим центром погоди» стало місто Панкстоуні. До речі, «офіційний» американський сурок і сьогодні мешкає у містечку Панксутоні, і завжди його звуть Філ.



Україна теж не проти підтримати заморську традицію. У Харківській області є свій «віщун погоди» – бабак Тимка. Щороку 2 лютого народні синоптики вирушають на біостанцію Харківського університету до села Гайдари, щоб розбудити бабака та дізнатися його прогноз на весну. 2018 року династію бабаків-провидців продовжив Тимка-третій, його попередника відправили на заслужений відпочинок.



До речі, у Стародавньому Римі 2 лютого відзначався День їжака. Метеорологічний прогноз у цей день будувався за поведінкою збудженого їжака, який бачив чи не бачив своєї тіні. Народи Західної Європи зберігали цю традицію й у пізніші періоди. У північній Німеччині, вихідцями з якої населялася Пенсільванія, тим часом прокидався борсук. У Північній Америці роль метеоролога перейшла до бабака.



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Сьогодні можна відзначити ще одне свято: Всесвітній день водно-болотних угідь – це відзначається з 1997 року.



2 лютого 1971 року в місті Рамсарі (Іран) було підписано конвенцію про водно-болотні угіддя (Convention on Wetlands), що мають міжнародне значення переважно як місце проживання водоплавних птахів, що носить назву Рамсарської конвенції. Основною метою Рамсарської конвенції є збереження та раціональне використання водно-болотних угідь як засобу досягнення сталого розвитку у всьому світі.



1971 року Рамсарську конвенцію підписали 18 держав, 2000 року їх стало 119, а нині до конвенції приєдналися 159 держав. Загальна кількість Рамсарських угідь, занесених до Списоку, становить 1869 із загальною площею 1836000 квадратних кілометрів.

Правоставні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни відзначають Стрітення Господнє. У народі Стрітення здавна сприймається як зустріч зими з весною.



Стрітення Господнє увійшло слов'янську культуру після прийняття християнства. Це свято Православна Церква присвячує подіям, які описані в Євангелії від Луки. Мати Божа та Святий Йосип прийшли до Єрусалимського храму на сороковий день після народження Ісуса. Священнослужитель Симеон Богоприйменець зустрівся із Христом. За наданням, він чекав на прихід Месії близько 300 років. Коли Симеон взяв на руки немовля Ісуса, то сказав промову, що славить Бога. Вона отримала назву «Пісня Симеона Богоприймача».



У народній традиції Стрітення – це свято початку весни. Говорили, що «цього дня зима весну зустрічає, заморозити її хоче, та ж лиходійка від свого хотіння тільки потіє».



Згідно з народною прикметою, якщо надвечір потепліло – літо перемогло, а зима відступає. Якщо похолодало – царюватиме продовжує зима.



На честь Стрітення у церквах святять воду та свічки. Посвячена свічка («громниця») вважалася помічницею від пожежі, її запалювали та ставили перед образами під час грози, щоб уберегти будинок, людей та худобу від пожежі. Ці свічки також давали до рук вмираючим під час читання відхідної молитви. Посвяченою на Стрітення водою лікували хворі місця і позбавлялися пристріту.



На Стрітення пекли млинці, круглі, золотаві — вони символізували Сонце. Цим закликали його повернення.



Заборони на Стрітення Господнє схожі на інші великі християнські свята.



Так, цього дня:

не можна займатися важким фізичним працею і рукоділлям, прибирати, прати;

не слід лаятися, поганословити і допускати будь-які негативні помисли;

не можна класти гроші на кухонний стіл;

не можна йти з храму без свічки – освячену стрітенську «громічну» свічку дбайливо несуть додому і зберігають цілий рік,

не слід вирушати в далеку дорогу – вона може скінчитися несподівано і погано.



За Юліанським календарем, 2 лютого православна церква вшановує пам’ять преподобного Євфимія Великого. На Єфімів день у народі визначали, яка погода буде на Масляну.

Згідно з народними прикметами, 2 лютого не можна піднімати з землі дрібні гроші, співати і виходити з дому після заходу сонця.

Також цього дня

1536 року іспанським конкістадором Педро де Мендосою засновано Буенос-Айрес.



1812 – народився Євген Гребінка, український та російський поет («Малоросійські приказки», «Човен», «Українська мелодія», «Очи черные») та прозаїк («Записки студента», «Петербурзька сторона», «Фактор»).



1829 – народився Альфред Брем, знаменитий вчений-зоолог, автор науково-популярної книги «Життя тварин».



1882 – народився Джеймс Джойс, ірландський письменник.



1852 – відкрито перший громадський туалет. «Відкривачами» стало суспільство шанувальників образотворчих мистецтв у Лондоні.



1892 - американський винахідник Вільям Пейнтер отримав патент на металеву пробкову пляшку. На честь цієї події сьогодні відзначається день народження пивної пробки.



1922 – вперше опубліковано роман Джеймса Джойса «Улісс» – вершина літератури модернізму.



1934 – народився Отар Іоселіані, грузинський кінорежисер, народний артист Грузії.



1970 – у Мюнхені відбулася перша у світі операція з трансплантації нерва.



1977 – народилася Шакіра, лівано-колумбійська співачка, танцівниця, автор пісень, композитор.



1999 – на передньому фасаді універмагу «Україна» у Києві вивісили найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу розміром 126,5×17 м.



2009 – У Зімбабве відбулася деномінація за курсом 1 000 000 000 000 : 1.



2015 – в автомобільній аварії на Дніпропетровщині загинув відомий співак Андрій Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василь, Гаврило, Зінаїда.

за Юліанським календарем: Артем, Захар, Інна, Лаврентій, Лев, Павло, Римма, Семен, Юхим.