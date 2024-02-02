02.02.2024 08:56 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 2 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники п'ять разів виїзджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив російський обстріл.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворожі війська спричинили пожежу на території Ізюмського району.

Куп’янські рятувальники провели обстеження с. Вільхуватка Великобурлуцької громади, яке також зазнало ворожої атаки. Пошкоджень зазнало агропідприємство і 9 приватних домоволодінь.

Загалом протягом доби з 1 по 2 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

1 – на перевірку територій, обстріляних ворогом;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

1 – на чергування;

5 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожий артилерійський та мінометний обстріл завдав пошкоджень у близько 17 населених пунктах Харківщини.