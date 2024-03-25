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25.03.2024  16:06   

Ігор Терехов розповів, коли у Харкові закінчиться опалювальний сезон

Мер Харкова пояснив, що вплинуло на відповідне рішення міської влади.


Ігор Терехов розповів, коли у Харкові закінчиться опалювальний сезон
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що з 26 березня 2024 року завершиться опалювальний сезон для зменшення навантаження на енергосистему, яка була пошкоджена ворогом минулої п’ятниці.
 
За його словами, температура повітря на вулиці для відключення опалення - сприятлива. 
 
Водночас комунальні служби спільно з енергетиками продовжують усувати наслідки атаки, щоб відновити електропостачання в житлових будинках. І хоча частково їм вже вдалося це зробити, дефіцит електроенергії в Харкові все ще відчутний.
 
«Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в житлові будинки», - зазначив Ігор Терехов.
Тэги:  ігор терехов, опалювальний сезон, харків, агрессия россии
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