25.03.2024 16:06
Ігор Терехов розповів, коли у Харкові закінчиться опалювальний сезон
Мер Харкова пояснив, що вплинуло на відповідне рішення міської влади.
Ігор Терехов розповів, коли у Харкові закінчиться опалювальний сезон
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що з 26 березня 2024 року завершиться опалювальний сезон для зменшення навантаження на енергосистему, яка була пошкоджена ворогом минулої п’ятниці.
За його словами, температура повітря на вулиці для відключення опалення - сприятлива.
Водночас комунальні служби спільно з енергетиками продовжують усувати наслідки атаки, щоб відновити електропостачання в житлових будинках. І хоча частково їм вже вдалося це зробити, дефіцит електроенергії в Харкові все ще відчутний.
«Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в житлові будинки», - зазначив Ігор Терехов.
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