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25.03.2024  13:53   Рита Парфенова

У Харкові достроково завершать опалювальний сезон

Через дефіцит електроенергии внаслідок масованої атаки на Харків прийнято рішення про завершення опалювального сезону.


КП «ХТМ»

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

Мер зазначив, що хоча комунальні служби спільно з енергетиками продовжують усувати наслідки п'ятничної атаки, аби відновити надання комунальних послуг у житлових будинках, дефіцит електроенергії все ще відчутний. Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону.

«Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян», – підкреслив Ігор Терехов.

Відключати теплопостачання почнуть з завтрашнього дня. Температура повітря на вулиці - сприятлива.

Також міський голова повідомив про стан справ із запуском електротрнаспорту у Харкові.

«Сьогодні нам вдалося практично неможливе - запустити рух поїздів на всіх станціях метрополітену з інтервалом у 20 хвилин. Разом з тим потужностей для наземного електротранспорту ще не вистачає. Замість трамваїв і тролейбусів пасажирів за схемою блекауту продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси», – сказал Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 березня з 5:00 до 5:30 ворог масовано атакував ракетами обʼєкти енергетичної інфраструктури Харкова та області.

 

Тэги:  опалювальний сезон, ігор терехов, харків
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