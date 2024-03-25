У Харкові достроково завершать опалювальний сезон

Через дефіцит електроенергии внаслідок масованої атаки на Харків прийнято рішення про завершення опалювального сезону.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.
Мер зазначив, що хоча комунальні служби спільно з енергетиками продовжують усувати наслідки п'ятничної атаки, аби відновити надання комунальних послуг у житлових будинках, дефіцит електроенергії все ще відчутний. Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону.
«Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян», – підкреслив Ігор Терехов.
Відключати теплопостачання почнуть з завтрашнього дня. Температура повітря на вулиці - сприятлива.
Також міський голова повідомив про стан справ із запуском електротрнаспорту у Харкові.
«Сьогодні нам вдалося практично неможливе - запустити рух поїздів на всіх станціях метрополітену з інтервалом у 20 хвилин. Разом з тим потужностей для наземного електротранспорту ще не вистачає. Замість трамваїв і тролейбусів пасажирів за схемою блекауту продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси», – сказал Ігор Терехов.
Комментариев: 0
День насичений емоціями, не поучайте і не проводьте морально-нравственні бесіди.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.
влажность:
давление:
ветер: