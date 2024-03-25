25.03.2024 11:59 Рита Парфенова

Нам вдалося зробити неможливе: Ігор Терехов про запуск метро в Харкові

Фахівці безперервно працюють на тим, щоб відновити роботу об’єктів критичної інфраструктури, які днями були пошкоджені через масовані ворожі атаки.



Фото: РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі «Громадського радіо» розповів, що практично одразу після обстрілу, який стався 22 березня, в місті вдалося запустити систему водопостачання, передає РЕДПОСТ.

Мер розповів, що відновленням енергопостачання і досі працюють. Зокрема, вже вдалося відновити роботу метро.



«Довелося піти на неординарні кроки, щоб заживити лінії метрополітену. Нам вдалося зробити неможливе. Метро - це транспортна артерія міста, яка просто необхідна мешканцям. Крім того, в Харкові курсують безкоштовні муніципальні автобуси», - повідомив очільник міста.



За словами мера, ворог завдав дуже серйозних руйнацій трансформаторним підстанціям. На їх відновлення потрібен час.



«Місто поки заживили в альтернативний спосіб. Зараз у пріоритеті - підключення до енергопостачання житлових будинків і об’єктів критичної інфраструктури», - зазначив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 25 березня метрополитен працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин.