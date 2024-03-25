На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 25 осіб

Протягом 24 березня 2024 року 1178 жителів Харківщини зателефонували на спецлінію "102" та повідомили про правопорушення або події.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, всі звернення були оперативно опрацьовані правоохоронцями. Більшість з них стосувалась фактів привласнення чужого майна, хуліганства, незаконного обігу наркотичних речовин та інших правопорушень.
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День насичений емоціями, не поучайте і не проводьте морально-нравственні бесіди.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.
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