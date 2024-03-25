На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 25 осіб

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 25 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння нелегальної зброї та наркотичних речовин у населені пункти правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3200 транспортних засобів.

Минулої доби на території Харківщини сталося 10 дорожньо-транспортних пригод, в яких 7 громадян отримали травми.

Працівники поліції викрили 2 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що патрульні Харківщини за останні вихідні прийняли 573 виклики, виявили 33 водіїв з ознаками сп'яніння та 9 осіб з підозрою на наркотичне сп'яніння.