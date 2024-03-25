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25.03.2024  11:32   Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 25 осіб

Протягом 24 березня 2024 року 1178 жителів Харківщини зателефонували на спецлінію "102" та повідомили про правопорушення або події.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, всі звернення були оперативно опрацьовані правоохоронцями. Більшість з них стосувалась фактів привласнення чужого майна, хуліганства, незаконного обігу наркотичних речовин та інших правопорушень.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 25 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння нелегальної зброї та наркотичних речовин у населені пункти правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3200 транспортних засобів.

Минулої доби на території Харківщини сталося 10 дорожньо-транспортних пригод, в яких 7 громадян отримали травми.

Працівники поліції викрили 2 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що патрульні Харківщини за останні вихідні прийняли 573 виклики, виявили 33 водіїв з ознаками сп'яніння та 9 осіб з підозрою на наркотичне сп'яніння.

 

 

Тэги:  поліція, харків
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