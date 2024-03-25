25.03.2024 13:43 Рита Парфенова

Привітання Ігоря Терехова з Днем СБУ

Мер Харкова Ігор Терехов привітав співробітників СБУ з нагоди професійного свята.

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем українського добровольця опублікувано в його телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.

«Працівникам СБУ немає рівних!



Саме завдяки їхнім старанням кожен, хто намагається підірвати цілісність нашої держави: зсередини чи зовні, будь він зрадник, окупант або корупціонер, рано чи пізно сповна відповідає за свій злочин.



Й хоч ми не знаємо напевно усіх деталей вашої роботи, та дякуємо за можливість чи не щодня спостерігати за її дивовижними результатами.



Слава Україні!», – йдетьмся у привітанні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram