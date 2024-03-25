Привітання Ігоря Терехова з Днем СБУ

Мер Харкова Ігор Терехов привітав співробітників СБУ з нагоди професійного свята.
Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем українського добровольця опублікувано в його телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.
«Працівникам СБУ немає рівних!
Саме завдяки їхнім старанням кожен, хто намагається підірвати цілісність нашої держави: зсередини чи зовні, будь він зрадник, окупант або корупціонер, рано чи пізно сповна відповідає за свій злочин.
Й хоч ми не знаємо напевно усіх деталей вашої роботи, та дякуємо за можливість чи не щодня спостерігати за її дивовижними результатами.
Слава Україні!», – йдетьмся у привітанні.
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День насичений емоціями, не поучайте і не проводьте морально-нравственні бесіди.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.
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