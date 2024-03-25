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25.03.2024  13:43   Рита Парфенова

Привітання Ігоря Терехова з Днем СБУ

Мер Харкова Ігор Терехов привітав співробітників СБУ з нагоди професійного свята.

ігор терехов

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем українського добровольця опублікувано в його телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.

«Працівникам СБУ немає рівних!

Саме завдяки їхнім старанням кожен, хто намагається підірвати цілісність нашої держави: зсередини чи зовні, будь він зрадник, окупант або корупціонер, рано чи пізно сповна відповідає за свій злочин.

Й хоч ми не знаємо напевно усіх деталей вашої роботи, та дякуємо за можливість чи не щодня спостерігати за її дивовижними результатами.

Слава Україні!», – йдетьмся у привітанні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов привітав зі святом комунальних працівників Основʼянського та Індустріального районів.
Тэги:  ігор терехов, харків
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