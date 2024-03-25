У Харкові заживлено 80% енергетичних об'єктів міста

Після масованої ворожої атаки на об’єкти критичної інфраструктури зараз уже заживлено майже 80% міста Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міського голову Ігоря Терехова, графіки відключень поки залишатимуться без змін. Він зазначив, що відсутність світла не за графіком пов’язана з аварійними відключеннями.
«Крім того, завдяки зусиллям енергетиків у місті вдалося запустити метрополітен. Курсування наземного електротранспорту поки неможливе, але фахівці працюють і над цим», - розповів мер.
Ігор Терехов нагадав, що в Харкові цілодобово працюює 74 «пункти незламності», де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом, випити гарячі напої. З п’ятниці їхніми послугами скористалися близько 35 тисяч мешканців міста.
Також міський голова зазначив, що, попри брак електроенергії, місто продовжує працювати в плановому режимі.
«Хочу подякувати всім працівникам комунальних служб, які виконують свою роботу, а також підприємцям, котрі в блекаут відпрацювали на повну!» - наголосив очільник міста.
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День насичений емоціями, не поучайте і не проводьте морально-нравственні бесіди.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.
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