25.03.2024 13:14 Рита Парфенова

У Харкові заживлено 80% енергетичних об'єктів міста

Після масованої ворожої атаки на об’єкти критичної інфраструктури зараз уже заживлено майже 80% міста Харкова.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міського голову Ігоря Терехова, графіки відключень поки залишатимуться без змін. Він зазначив, що відсутність світла не за графіком пов’язана з аварійними відключеннями.



«Крім того, завдяки зусиллям енергетиків у місті вдалося запустити метрополітен. Курсування наземного електротранспорту поки неможливе, але фахівці працюють і над цим», - розповів мер.



Ігор Терехов нагадав, що в Харкові цілодобово працюює 74 «пункти незламності», де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом, випити гарячі напої. З п’ятниці їхніми послугами скористалися близько 35 тисяч мешканців міста.



Також міський голова зазначив, що, попри брак електроенергії, місто продовжує працювати в плановому режимі.



«Хочу подякувати всім працівникам комунальних служб, які виконують свою роботу, а також підприємцям, котрі в блекаут відпрацювали на повну!» - наголосив очільник міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 25 березня метрополитен працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин.