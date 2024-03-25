На Харківщині тракторист підірвався на міні

На полі Харківської області стався ще один підрив сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному предметі.
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Раніше РЕДПОСТ писав що протягом доби з 24 по 25 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 144 оперативних виїзди.
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День насичений емоціями, не поучайте і не проводьте морально-нравственні бесіди.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.
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