На Харківщині тракторист підірвався на міні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України в Харківській області, 25 березня в полі поблизу села Пришиб Балаклійської громади Ізюмського району Харківської області сталася ще одна подія із підривом сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному предметі.

Тракторист наїхав на протитанкову міну ТМ-62П, що призвело до детонації вибухівки. В результаті події трактор був повністю знищений, а механізатор отримав поранення.

На місці події працювали сапери ДСНС для ліквідації наслідків та безпечного розмінування території.