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25.03.2024  12:52   Рита Парфенова

На Харківщині тракторист підірвався на міні

На полі Харківської області стався ще один підрив сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному предметі.

трактор підірвався на міні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України в Харківській області, 25 березня в полі поблизу села Пришиб Балаклійської громади Ізюмського району Харківської області сталася ще одна подія із підривом сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному предметі.

Тракторист наїхав на протитанкову міну ТМ-62П, що призвело до детонації вибухівки. В результаті події трактор був повністю знищений, а механізатор отримав поранення.

На місці події працювали сапери ДСНС для ліквідації наслідків та безпечного розмінування території.

трактор підірвався на міні

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Раніше РЕДПОСТ писав що протягом доби з 24 по 25 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 144 оперативних виїзди.

 

Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
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