25.03.2024 08:42 Рита Парфенова

Рятувальники загасили дві пожежі внаслідок обстрілів та понад сотню підпалів сухостію

Протягом останніх 24 годин рятувальники 126 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, рятувальники виїжджали двічі на гасіння пожежі сухої трави на відкритому просторі, яку спричинили ворожі обстріли. Одна з цих пожеж виникла у селі Курилівка Куп'янського району, а інша – у селі Золочів Богодухівського району. Відповідно, їхня площа склала 1,5 та 1 гектар відповідно. У обох випадках вдалося уникнути постраждалих. Однак у Золочеві вогнем артилерії пошкоджено 5 будинків та лінію електромереж.



Загалом протягом минулої доби вогнеборці ліквідували 105 пожеж в екосистемах на загальній площі 66,8 гектарів. Окрім згаданих випадків, інші пожежі були спричинені людьми, які продовжують випалювати суху траву незважаючи на законодавство, попередження рятувальників та розумність.

Протягом доби з 24 по 25 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 144 оперативних виїздів, з яких:

126 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

10 – на допомогу населенню;

2 – на чергування;

4 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 березня 2024 року.









