Рятувальники загасили дві пожежі внаслідок обстрілів та понад сотню підпалів сухостію

Протягом останніх 24 годин рятувальники 126 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинив ворог.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, рятувальники виїжджали двічі на гасіння пожежі сухої трави на відкритому просторі, яку спричинили ворожі обстріли. Одна з цих пожеж виникла у селі Курилівка Куп'янського району, а інша – у селі Золочів Богодухівського району. Відповідно, їхня площа склала 1,5 та 1 гектар відповідно. У обох випадках вдалося уникнути постраждалих. Однак у Золочеві вогнем артилерії пошкоджено 5 будинків та лінію електромереж.
Загалом протягом минулої доби вогнеборці ліквідували 105 пожеж в екосистемах на загальній площі 66,8 гектарів. Окрім згаданих випадків, інші пожежі були спричинені людьми, які продовжують випалювати суху траву незважаючи на законодавство, попередження рятувальників та розумність.
Протягом доби з 24 по 25 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 144 оперативних виїздів, з яких:
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 березня 2024 року.
Комментариев: 0
День насичений емоціями, не поучайте і не проводьте морально-нравственні бесіди.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.
влажность:
давление:
ветер: