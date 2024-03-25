25.03.2024 09:04 Рита Парфенова

Двоє людей загинули на пожежі у Харкові (фото)

24 березня о 20:32 у Харкові, на проспекті Перемоги, в 12-поверховому житловому будинку сталася пожежа, що призвела до загибелі двох осіб.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України в Харківській області, пожежа виникла в одній з квартир на першому поверсі будинку. Коли рятувальники ДСНС прибули на місце події, вогонь охопив домашні речі та меблі в цій квартирі на площі близько 30 квадратних метрів. Осередок займання знаходився на кухні, де було знайдено тіло загиблої 78-річної жінки. Також під час проведення розвідки між 5-м і 6-м поверхами було виявлено тіло ще одного загиблого - чоловіка 2004 року народження.





Під час рятувальної операції надзвичайники врятували за допомогою висувної пожежної драбини з вікна 2-го поверху 31-річну жінку з 2-річною дитиною. Ще 10 мешканців будинку були евакуйовані на свіже повітря.



Пожежу локалізували о 20:59 і повністю ліквідували о 22:04. Для гасіння пожежі залучили 3 оперативні відділення ДСНС, 16 осіб особового складу, 3 автоцистерни та 1 автодрабину.





Причини виникнення пожежі встановлюються. На місці події працював психолог ДСНС, що надавав психологічну підтримку родичам загиблих.

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Раніше РЕДПОСТ писав що протягом доби з 24 по 25 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 144 оперативних виїзди.