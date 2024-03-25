Скількі мешканців Харкова відключені від електроенергії

У Харкові продовжують ліквідувати наслідки масштабного ракетного удару по місту вранці 22 березня.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, наразі відключено до 200 тис. абонентів міста. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що діє графік погодинних відключень електроенергії для Харкова та громад області: Мерефянської, Люботинської, Зміївської, Балакліївської, Чугуївської, Ізюмської, Богодухівської та Дергачівської. Графіки перебувають в процесі коригування.
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День насичений емоціями, не поучайте і не проводьте морально-нравственні бесіди.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.
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