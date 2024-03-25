25.03.2024 09:28 Рита Парфенова

Скількі мешканців Харкова відключені від електроенергії

У Харкові продовжують ліквідувати наслідки масштабного ракетного удару по місту вранці 22 березня.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, наразі відключено до 200 тис. абонентів міста. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що діє графік погодинних відключень електроенергії для Харкова та громад області: Мерефянської, Люботинської, Зміївської, Балакліївської, Чугуївської, Ізюмської, Богодухівської та Дергачівської. Графіки перебувають в процесі коригування.