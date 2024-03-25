На Харківщині пролунають вибухи: причина

25 березня 2024 року в населених пунктах Балаклійськох громади на Харківщині працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
А саме зз 10:30 до 11:00 в районі села Щурівка Балаклійської тергромади відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 березня 2024 року.
Комментариев: 0
День насичений емоціями, не поучайте і не проводьте морально-нравственні бесіди.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.
влажность:
давление:
ветер: