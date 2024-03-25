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25.03.2024  09:51   Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: причина

25 березня 2024 року в населених пунктах Балаклійськох громади на Харківщині працюватимуть сапери.

розмінування

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

А саме зз 10:30 до 11:00 в районі села Щурівка Балаклійської тергромади відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.

Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 березня 2024 року.

Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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