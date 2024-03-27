27.03.2024 14:52

Як виглядає Куп'янськ після чергового артобстрілу (фото)

Прокурори почали розслідування за фактом чергового ворожого обстрілу Купʼянська.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, 27 березня близько 00:30 години, збройні сили РФ знову обстріляли місто Куп'янськ. Цей обстріл призвів до пошкоджень житлових будинків та господарчих споруд, проте на щастя, без постраждалих серед мирного населення.





За попередніми даними, ворог використовував артилерію під час обстрілу міста.



Прокурори та слідчі поліції спільно зібрали докази та зафіксували наслідки цього акту збройної агресії з боку Російської Федерації.





За процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни згідно зі статтею 438 частини 1 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.