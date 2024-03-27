27.03.2024 15:54 Дмитро Колонєй

Перевіряємо інформацію про прильоти у місті - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про обстріл міста



Перевіряємо інформацію про прильоти у місті - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про удари по місту.

"У Харкові гучно! Перевіряємо інформацію про прильоти у місті."

За попередньою інофрмацією є прильот у Шевченківському районі міста.