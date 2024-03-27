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27.03.2024  15:54   Дмитро Колонєй

Перевіряємо інформацію про прильоти у місті - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про обстріл міста


Перевіряємо інформацію про прильоти у місті - Ігор Терехов

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов  поінформував про удари по місту. 

"У Харкові гучно! Перевіряємо інформацію про прильоти у місті."

За попередньою інофрмацією є прильот у Шевченківському районі міста. 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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