Перевіряємо інформацію про прильоти у місті - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про обстріл міста
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про удари по місту.
"У Харкові гучно! Перевіряємо інформацію про прильоти у місті."
За попередньою інофрмацією є прильот у Шевченківському районі міста.
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Шанси у ваших руках, плануйте відповідальні справи та переговори.
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