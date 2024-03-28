Інтернет-шахрай обдурював людей зі слідчого ізолятора у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, організатор угруповання, яке обдурювало понад 30 осіб, знову став активним у злочинному бізнесі. Після його викриття співробітниками управління протидії кіберзлочинам у Харківській області, разом з працівниками оперативного відділу Харківського СІЗО та слідчим управлінням обласної поліції, він був знову затриманий.

Цей 27-річний зловмисник, який очікує вирок суду за колишню злочинну діяльність, знову діяв у онлайн-просторі. Члени його угруповання використовували фішингові техніки для обдурювання громадян, які продавали товари на популярному торговельному майданчику. Після отримання реквізитів банківських карт вони незаконно отримували доступ до коштів потерпілих.

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Правоохоронці повідомили затриманого про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) і передали справу до суду. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. Слідство в даній справі здійснює Харківська обласна прокуратура.

Раніше РЕДПОСТ писав про викриття цієї организованої групи онлайн-аферистів.