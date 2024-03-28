    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Інтернет-шахрай обдурював людей зі слідчого ізолятора у Харкові
28.03.2024  14:59   Рита Парфенова

Інтернет-шахрай обдурював людей зі слідчого ізолятора у Харкові

Зловмисника, який перебував у Харківському слідчому ізоляторі через вчинене шахрайство, викрили у новій злочинній діяльності, пов'язаній з онлайн-шахрайством.

шахрайство

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, організатор угруповання, яке обдурювало понад 30 осіб, знову став активним у злочинному бізнесі. Після його викриття співробітниками управління протидії кіберзлочинам у Харківській області, разом з працівниками оперативного відділу Харківського СІЗО та слідчим управлінням обласної поліції, він був знову затриманий.

Цей 27-річний зловмисник, який очікує вирок суду за колишню злочинну діяльність, знову діяв у онлайн-просторі. Члени його угруповання використовували фішингові техніки для обдурювання громадян, які продавали товари на популярному торговельному майданчику. Після отримання реквізитів банківських карт вони незаконно отримували доступ до коштів потерпілих.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Правоохоронці повідомили затриманого про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) і передали справу до суду. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. Слідство в даній справі здійснює Харківська обласна прокуратура.

Раніше РЕДПОСТ писав про викриття цієї организованої групи онлайн-аферистів.

Тэги:  шахрайство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.03 Надзвичайні події У Харкові хитрий ділок захопив ділянку землі гидропарку 19.03 Надзвичайні події Під Харковом аферистка обшахраювала бабусю на 119 тисяч 18.03 Надзвичайні події Харків'янам нагадали, як убезпечити себе від кібершахраїв
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 