У будинки, які постраждали від авіаудару, відновили електропостачання

АТ "Харківобленерго" подало напругу на щитові чотирьох будинків Шевченківського району Харкова, які були знеструмлені внаслідок ворожого обстрілу 27 березня.
Як розповів керівник Північного району електричних мереж Ігор Диряєв, всього без світла зі вчорашнього дня перебувало 320 квартир, передає РЕДПОСТ.
"Зараз споживачі двох будинків повністю заживлені. Щодо інших двох будинків, то напругу на щитові ми також подали, але там триває огляд внутрішніх мереж на предмет пошкоджень з боку КП "Харківміськліфт". Після проведення відповідних робіт усі квартири цих будинків також будуть заживлені", - повідомив Ігор Диряєв.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 березня близько 16:00 армія рф нанесла авіаудар по Харкову: один чоловік загинув, 19 громадян поранені, з них четверо - маленькі діти.
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