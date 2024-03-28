На Харківщині піде під суд колаборантка, яка розподіляла фінанси окупантів

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, 62-річна жінка з села Токарівка під час окупації Куп'янщини добровільно очолила центр соціального обслуговування Двуречанського поселкового совета під окупаційною адміністрацією.

Колаборантка була відповідальна за облік та розподіл фінансових коштів, підписувала бухгалтерську документацію, складала заявки на фінансування та виплачувала заробітну плату підлеглим у російських рублях. Також вона брала участь у нарадах окупаційної адміністрації.

Слідчі вважають її колаборанткою і склали обвинувальний акт за фактом колаборації (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою було обрано з міркувань безпеки та відповідності принципам правосуддя.

Судове слідство перейшло до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова. Статтею передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років, а також з конфіскацією майна або без такої.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть жінку, яка працювала на керівній посаді у "пенсійному фонді", створеному окупантами.