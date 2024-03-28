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28.03.2024  15:52   Дмитро Колонєй

Стало відомо, скільки кілометрів трубопроводів оновили комунальники Харкова

Про виконані ремонтниками роботи розповіли у комплексі «Харківводопостачання».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з початку року ремонтники комплексу «Харківводопостачання» оновили 2 км трубопроводів.
 
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Половину з них замінили бригади спеціалізованого підрозділу - дільниці з перекладання та санації водопровідних мереж. Зокрема, вони замінили 150 м мережі холодного водопостачання на пр. Ювілейному та 90 м -  на вул. Героїв Праці.
 
Зараз комунальники готуються до перекладання технічно зношеної ділянки водоводу діаметром 600 мм на вул. Автомобільній у Холодногірському районі, який  забезпечує водою багатьох харків'ян. Вирішено замінити проблемну ділянку мережі довжиною понад 130 метрів.
Зварююються труби, проводяться земляні роботи.
 
 
Тэги:  ремонт, вода, харків
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