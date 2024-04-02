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02.04.2024  10:25   Віталій Хінєвіч

Фахівці перевірять газопроводи у понад 1,6 тисяч багатоповерхівках Харківщини

Протягом 2024 року Харківська філія «Газмережі» проведе технічне обслуговування газових мереж загального користування у 1652 багатоквартирних будинках, передає РЕДПОСТ .

 
У квітні техобслуговування газогонів пройде у 147 будинках 18 громад області: Богодухівській, Лозівській, Дергачівській, Золочівській, Ізюмській, Солоницівській, Зміївській, Первомайській, Пісочинській, Роганській, Балаклійській, Новопокровській, Красноградській, Шавченківській, Нововодолазькій, Печенізькій, Чугуївській та Чкалівській.
 
Про дати та час проведення робіт можна дізнатися через інформаційні матеріали, розміщені біля вашого під’їзду. Адреси будинків, де проводитиметься техобслуговування, також розміщено на сайті Харківської філії «Газмережі».
 
Перевірка газових мереж житлових будинків супроводжується тимчасовим припиненням газопостачання. Під час її проведення обстежуються на герметичність з’єднання газопроводів та газового обладнання, газові мережі випробовуються на щільність, виявляються та ліквідовуються витоки газу тощо.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники ліквідовували більше десятка аварій на добу.
 
Тэги:  жкг, харків
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