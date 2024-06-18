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18.06.2024  14:15   Віталій Хінєвіч

Комунальники Харкова готують внутрішньобудинкові системи до експлуатації в осінньо-зимовий період

Бригади ділянки з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Салтівського району комплексу «Харківводовідведення» продовжують планову підготовку комунікацій житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період, передає РЕДПОСТ .


Комунальники Харкова готують внутрішньобудинкові системи до експлуатації в осінньо-зимовий період
Як повідомив начальник дільниці Андрій Євдошенко, під час проведення поточних ремонтів у будинках на проспекті Тракторобудівників, вулицях Бучми та Світлій вже закінчено заплановані заміни внутрішніх  мереж та запірної арматури.
 
«Роботи щодо підготовки наших об'єктів до експлуатації в опалювальний сезон ведуться по всьому району з випередженням графіка. У 26 будинках комунальної форми власності переклали більше двох км трубопроводів холодного водопостачання, у 36 будинках оновили 1.2 км каналізаційних мереж, також встановили 400 метрів нової зливової каналізації у 22 будинках. 
 
Продовжуємо відновлювати подачу послуг до будинків, які були пошкоджені обстрілами. Зокрема, повністю забезпечили водопостачання до однієї з таких будівель на вулиці Бучми, де проклали 150 метрів сучасних трубопроводів, з налагодженням надійної запірної арматури та новими вводами. Традиційно,  насамперед, відпрацьовуємо звернення харків'ян, щодня беремо в роботу не менше 20 заявок», - зазначив Андрій Євдошенко.
 
Усього фахівці управління в поточному році вже замінили 15.8 км внутрішньобудинкових систем на 315 об'єктах. Лише минулого тижня масштабно відремонтували об’єкти нашого господарства у дев'яти будинках, у роботі залишаються сім. Тривають технічні ремонти в будівлях на проїзді Стадіонному, вулицях - Косарєва, Валдайській, Бучми та провулку Альпійському.
 
За тиждень відреагували на 1400 заявок від споживачів, а всього з початку року виконали понад 28.7 тисяч звернень від харків'ян.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині енергетики відновили світло після обстрілу.
 
Тэги:  жкг, харків
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