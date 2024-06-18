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18.06.2024  14:40   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов вітає мусульман Харкова зі святом Курбан-байрам

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав мусульманську громаду зі святом Курбан-байрам, передає РЕДПОСТ .

 
«Шановні мусульмани Харкова! Вітаю вас зі священним святом Курбан-байрам! Воно має особливе значення, об’єднує родини та нагадує про важливість турботи про ближнього, доброти та терпіння. 
 
Дякую кожному з вас за вагомий внесок у духовний, культурний і громадський розвиток нашого міста. Об’єднавшись, ми разом долаємо всі виклики в складні часи сьогодення. Бажаю кожній родині затишку, благополуччя, злагоди та миру!» - говориться у привітанні. 
 
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Тэги:  харків, ігор терехов, курбан-байрам
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