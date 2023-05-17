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17.05.2023  13:40   Віталій Хінєвіч

Шляховики наносили розмітку на дороги Харківської області

Підрядні організації працювали на 3 дорогах державного значення Харківської області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
На автомобільній дорозі державного значення М-03  від Кільцевої дороги навколо міста Харкова до села Гракове(включно з містом Чугуїв) дорожники нанесли розмітку на всій ділянці. Осьову лінію розмітки підрядні організації виконали від міста Ізюм до Донецької області. Розмітка пішохідного переходу нанесена по всій ділянці дороги. 
 
Також стартували роботи на автомобільній дорозі Р-51 від селища Селекційне до селища Першотравневого з оновлення осьової розмітки. На всій території дороги державного значення була виконана розмітка пішохідного переходу. 
 
Проводились роботи вздовж автомобільної дороги Р-78. Бригади поновлюють пішохідні переходи на ділянці від селища міського типу Безлюдівка до міста Зміїв.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно усувають аварії.
 

Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 Тэги:  харків, дороги
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