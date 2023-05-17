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17.05.2023  12:45   Віталій Хінєвіч

За інформацією ООН від російської агресії постраждало понад 23 тисячі мирних жителів України

На засіданні Ради Безпеки ООН заступник Генсека з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що від початку повномасштабної російської агресії зафіксовано 23 600 жертв.

ООН
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Зазначається, що йдеться про убитих і поранених серед цивільного населення України. Він також додав, що втрати, ймовірно, є набагато більшими. 
 
Крім того, заступник Генсека ООН повідомив, що в першому кварталі цього року гуманітарну допомогу в Україні отримали майже 3,6 мільйона осіб. Йдеться, зокрема, про грошові виплати, продовольство, медичні послуги.
 
Однак, за словами Гріффітса, найбільшою проблемою залишається неможливість дістатися до всіх районів у Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях. Він наголосив, що росія жодного разу не дала можливості доставити гуманітарну допомогу громадам уздовж лінії фронту в окупованих районах.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за перший тиждень роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення подано 10 440 заяв про виплату допомоги.
 

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  агрессия россии, оон
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