17.05.2023 12:45 Віталій Хінєвіч

За інформацією ООН від російської агресії постраждало понад 23 тисячі мирних жителів України

На засіданні Ради Безпеки ООН заступник Генсека з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що від початку повномасштабної російської агресії зафіксовано 23 600 жертв.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що йдеться про убитих і поранених серед цивільного населення України. Він також додав, що втрати, ймовірно, є набагато більшими.

Крім того, заступник Генсека ООН повідомив, що в першому кварталі цього року гуманітарну допомогу в Україні отримали майже 3,6 мільйона осіб. Йдеться, зокрема, про грошові виплати, продовольство, медичні послуги.

Однак, за словами Гріффітса, найбільшою проблемою залишається неможливість дістатися до всіх районів у Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях. Він наголосив, що росія жодного разу не дала можливості доставити гуманітарну допомогу громадам уздовж лінії фронту в окупованих районах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за перший тиждень роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення подано 10 440 заяв про виплату допомоги.



