17.05.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

єВідновлення: скільки заяв подали українці на отримання допомоги

Понад 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири, 43,4% – приватного будинку та менше 1% – інших житлових приміщень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За перший тиждень роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення подано 10 440 заяв про виплату допомоги.

Найбільше заяв подали жителі Харківської (3554 заяви), Київської (2852), Миколаївської (870), Донецької (688) та Херсонської (649) областей.

«Комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла. Таких комісій, станом на 17 травня, створено вже 108.

Інформуємо громадян, чиє житло було пошкоджене, подавати заяви про виплату допомоги в застосунку Дія. Перед цим потрібно попередньо подати через Дію, нотаріуса чи ЦНАП інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане»,- йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні стартувала програма державної допомоги на ремонт пошкодженого житла.



