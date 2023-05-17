17.05.2023 12:06

Як налаштувати під себе ігрове крісло

Для ефективної роботи та вдалого відпочинку під час гри, необхідно правильно налаштувати своє робоче місце. Геймерське крісло має різні налаштування, щоб вам було комфортно.

Ігрові крісла призначені для того, щоб тримати під контролем поставу гравців та кіберспортсменів, які проводять за монітором багато годин. Геймерське крісло має попередити проблеми зі здоров'ям користувача.

Ці вироби оснащені спеціальним наповнювачем підвищеної щільності. Завдяки цьому спинка та сидіння досить пружні, щоб контролювати положення спини. У процесі використання меблі не деформуються, а набувають положення скелета людини.

Ключові особливості крісла

Крім зазначених особливостей, конструкція оснащена іншими корисними елементами:

Сидіння з анатомічною формою, що повторює вигини хребта. Відповідно, воно забезпечує ортопедичну підтримку кістяка верхньої частини тулуба. У зв'язку з тим, що навантаження йде на спинку, м'язи розслабляються, а людина не втомлюється швидко. Підголівник та поперековий валик. Ці ортопедичні деталі не є базовою комплектацією і передбачені переважно в моделях преміумкласу. Вони надають підтримку шиї та попереку — найуразливішим ділянкам тіла.

Як налаштувати під себе ігрове крісло

Однією з ключових особливостей виробу є його кастомізація. Кожен користувач після збирання геймерського крісла може налаштувати його під себе. При цьому враховуються вага людини, зростання, розмах рук, максимально зручна для роботи поза. Регулюється кожна частина конструкції:

кут нахилу спинки;

висота підлокітників;

підголівник та поперековий валик.

Останні за потреби можна взагалі зняти, якщо вони заважають користувачеві.

Сучасні моделі регулюються у різних місцях. Виробники встановлюють спеціальні пристрої для регулювання складників конструкції, серед яких і механізм розкачування крісла. Можна змінювати:

Висоту сидіння. Для регулювання використовується розташований під сидінням важіль. За необхідності збільшення висоти зі стільця потрібно піднятися. Щоб зменшити висоту, можна не вставати — достатньо натиснути на важіль і надати потрібну висоту сидінню. Глибина сидіння. Зазвичай вона регулюється важелем, але якщо його немає, то можна скористатися спеціальним ортопедичним валиком під спину або ортопедичною подушкою. Кут нахилу спинки не менш важливий, ніж решта параметрів. Вона повинна перебувати у правильному положенні протягом усього часу, поки людина сидить за комп'ютером. Спинка регулюється за допомогою гвинта, який розташований на звороті конструкції.

Підлокітники регулюються за допомогою викрутки. Часто їх взагалі знімають через непотрібність.



