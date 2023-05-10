10.05.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

єВідновлення: в Україні стартувала програма державної допомоги на ремонт пошкодженого житла

Відсьогодні всі громадяни, чиє житло зазнало незначних пошкоджень внаслідок збройної агресії рф і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою єВідновлення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що першочергово на отримання коштів можуть претендувати: учасники бойових дій; особи з інвалідністю внаслідок війни; ветерани війни; особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації; члени сімей загиблих військових; багатодітні сім’ї; особи з інвалідністю I та II груп; батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу; опікуни/піклувальники; прийомні батьки та патронатні вихователі; діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

Щоб отримати допомогу, потрібно повідомити про пошкоджене майно у застосунку Дія. Після цього слід відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Наступний крок – заповнити заяву на допомогу в застосунку Дія, перевірити та відправити в обробку.

Місцева влада надішле комісію, яка проведе обстеження пошкодженого майна, зафіксує руйнування, внесе дані в Реєстр пошкодженого та знищеного майна та визначить суму компенсації. Строк розгляду заяви та прийняття рішення щодо компенсації не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання.

Після цього громадянин, який подав заяву на компенсацію, отримає підтвердження та кошти на спеціалізовану картку єВідновлення. Їх потрібно використати протягом 12 місяців. Витратити кошти можна на придбання будматеріалів: вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт. Більше деталей про єВідновлення дізнавайтеся за посиланням

З 24 лютого 2022 року на території України було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисячі багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб. Зокрема у Харківській області було пошкоджено 4091 багатоповерховий та 8338 приватних житлових будинків.

У Міністерстві відновлення також зазначили, що громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу. Уряд працює над механізмом відшкодування, зокрема і через механізм репарацій. Власників такого житла закликають зберігати чеки, фотографії, свідчення сусідів чи публікації в ЗМІ щодо пошкоджень.

У найближчих планах – запуск механізму компенсацій за зруйноване житло. Зокрема, стартує практична імплементація закону №2923. Громадянам надаватимуться житлові сертифікати, з допомогою яких можна буде придбати нове житло.



