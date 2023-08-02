02.08.2023 22:12 Дмитро Колонєй
Готуємо ніжний абрикосовий зефір
Смачний рецепт, на який варто витратити час.
Як пише РЕДПОСТ
, з абрикосу можна приготувати чимало смачних десертів.
Абрикосовий зефір
Продукти:
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Абрикоси – 0,5 кг
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Агар-агар - 8 г
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Цукор – 480 г
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Яйце (білок) – 1 шт.
-
Вода – 120 мл
-
Цукрова пудра (для подачі)
Покроковий рецепт приготування
-
Помити абрикоси,
-
Очистити від кісточок,
-
Викласти у миску
-
Поставити в духовку, розігріту до 180 ° С на 3-5 хвилин.
-
Дати абрикосам трохи охолонути
-
Протерти через сито.
-
До абрикосового пюре додати 160 г цукру
-
Поставити на повільний вогонь до розчинення кристалів (доводити до кипіння необов'язково).
-
Зняти з вогню
-
Остудити до кімнатної температури.
-
В окрему каструлю вилити воду, додати 270 г цукру та довести до кипіння.
-
У мисці з'єднати 50 г цукру та агар-агар.
-
Коли вода в каструлі закипить, повільно влити суміш з агар-агаром.
-
Сироп варити 5 хвилин на середньому вогні,
-
Зняти з вогню та остудити.
-
Для основи зефіру змішати абрикосове пюре з білком
-
Збити міксером до отримання пишної маси (5 хвилин).
-
Поступово влити сироп із агару
-
Ще раз добре збити на максимальній швидкості.
-
Збиту масу перекласти в кондитерський мішок і видавити половинки зефіру на пергаментний папір.
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Залишити зефір на ніч за кімнатної температури,
-
Зняти з пергаменту, попарно з'єднати і посипати цукровою пудрою.
Смачного!
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