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02.08.2023  22:12   Дмитро Колонєй

Готуємо ніжний абрикосовий зефір

Смачний рецепт, на який варто витратити час.

Як приготувати абрикосовий зефір
Як пише РЕДПОСТ, з абрикосу можна приготувати чимало смачних десертів.
 

Абрикосовий зефір

 

Продукти:

 

  • Абрикоси – 0,5 кг
  • Агар-агар - 8 г
  • Цукор – 480 г
  • Яйце (білок) – 1 шт.
  • Вода – 120 мл
  • Цукрова пудра (для подачі)

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Помити абрикоси,
  2. Очистити від кісточок,
  3. Викласти у миску
  4. Поставити в духовку, розігріту до 180 ° С на 3-5 хвилин.
  5. Дати абрикосам трохи охолонути
  6. Протерти через сито.
  7. До абрикосового пюре додати 160 г цукру
  8. Поставити на повільний вогонь до розчинення кристалів (доводити до кипіння необов'язково).
  9. Зняти з вогню
  10. Остудити до кімнатної температури.
  11. В окрему каструлю вилити воду, додати 270 г цукру та довести до кипіння.
  12. У мисці з'єднати 50 г цукру та агар-агар.
  13. Коли вода в каструлі закипить, повільно влити суміш з агар-агаром.
  14. Сироп варити 5 хвилин на середньому вогні,
  15. Зняти з вогню та остудити.
  16. Для основи зефіру змішати абрикосове пюре з білком
  17. Збити міксером до отримання пишної маси (5 хвилин).
  18. Поступово влити сироп із агару
  19. Ще раз добре збити на максимальній швидкості.
  20. Збиту масу перекласти в кондитерський мішок  і видавити половинки зефіру на пергаментний папір.
  21. Залишити зефір на ніч за кімнатної температури,
  22. Зняти з пергаменту, попарно з'єднати і посипати цукровою пудрою.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати овочевий смузі.
 
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Тэги:  рецепт, зефір, абрикос, цукор, агар-агар, яйце, цукрова пудра
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