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07.06.2023  20:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік викрав мотоцикл

Скориставшись відсутністю власника, зловмисник незаконно заволодів його транспортним засобом.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що у травні до відділення поліції звернувся чоловік та повідомив, що повернувшись до селища Липці, він виявив відсутність свого мотоцикла "Альфа".  Поліцейські оперативно розшукали транспортний засіб та повернули власнику.
 
Правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний 27-річний чоловік, який раніше вже був судимий за аналогічні злочини.
 
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. 
 
Cлідчі під процесуальним керівництвом Дергачівською окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області викрили осіб, які у незаконний спосіб ловили рибу.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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