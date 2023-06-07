07.06.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області викрили осіб, які у незаконний спосіб ловили рибу

Другого червня 2023 року при проведенні рибоохоронної роботи державні інспектори викрили декілька грубих порушень Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Серія подій сталася на Лозовеньківському водосховищі Харківського району.

Так, о четвертій годині ранку викрито громадянина , який здійснював лов водних біоресурсів льосовими сітками у кількості 2 шт., при цьому виловив такі види ВБР: карась сріблястий – 20 екз. загальною вагою 11,6 кг чим завдав збитків рибному господарству України на суму 31 620 грн.

По другій події: громадянин здійснював лов льосовою сіткою у кількості 1 шт., при цьому виловив водні біоресурси: карась сріблястий – 8 екз., рак річковий - 1 екз. загальною вагою 4,6 кг чим завдав збитків рибному господарству України на суму 15 980 грн.

На осіб складені протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучено.

Окрім того, на прибережній смузі виявлено заборонені знаряддя лову, а саме 4 льосові сітки в сухому вигляді. Власників заборонених знарядь лову встановити не вдалось.