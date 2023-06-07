07.06.2023 17:40 Віталій Хінєвіч

Від рук окупантів в Україні постраждали 623 об’єкти культурної спадщини

Продовжується фіксація пошкодження об’єктів культурної спадщини в Україні внаслідок російської агресії. За період з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2023 року пошкоджено або зруйновано 623 нерухомих об’єкти культурної спадщини. З них національного значення – 80, місцевого значення – 484, щойно виявлених – 59.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

З них, пам’ятки архітектури складають 186 об’єктів, архітектури та містобудування – 184, історії – 166, архітектури, історії – 21, монументального мистецтва – 17, містобудування, монументального мистецтва – 17, археології – 16, архітектури та містобудування, історії – 6, містобудування – 5, науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1.

Згідно з даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано 22 пам’ятки, частково пошкоджено 492 пам’ятки, ступінь пошкодження 109 об’єктів залишається невідомим.

Першочергові, невідкладні заходи було здійснено на 85 пам’ятках, повністю відновлено 23 пам’ятки.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 15 областях:

Харківська область – 206 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини (Богодухівський район – 4; Ізюмський – 14; Красноградський – 2; Лозівський – 1; Харківський – 171; Чугуївський – 14). У тому числі 8 національного значення, 193 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Донецька область – 90 (Краматорський район – 33; Маріупольський – 24; Бахмутський – 22, Покровський – 6; Волноваський – 4). У тому числі 11 національного значення, 79 місцевого значення, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Київська область – 63 (Білоцерківський район – 1; Броварський район – 2; Бучанський район – 12; Вишгородський район – 6, місто Київ - 42). У тому числі 2 національного значення, 16 місцевого значення, 3 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини у області та 13 національного значення, 21 місцевого значення, 8 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Чернігівська область – 62 (Чернігівський район – 54; Корюківський – 1; Новгород-Сіверський – 2; Ніжинський – 4; Прилуцький – 1). У тому числі 23 національного значення, 33 місцевого значення, 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Херсонська область – 58 (Бериславський район – 8; Білозерський – 2; Каховський – 32; Херсонський – 16). У тому числі 9 національного значення, 24 місцевого значення, 25 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Запорізька область – 33 пам’ятки місцевого значення (Василівський район – 12; Запорізький – 11; Пологівський – 10).

Дніпропетровська область – 28 (Дніпровський район – 15; Криворізький – 1; Нікопольський – 12). У тому числі 1 національного значення, 21 місцевого значення, 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Сумська область – 23 (Конотопський район – 4; Охтирський – 12; Сумський – 6; Шосткинський – 1). У тому числі 4 національного значення, 19 місцевого значення.

Миколаївська область – 22 (Миколаївський район – 22). У тому числі 3 національного значення, 15 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Луганська область – 19 пам’яток місцевого значення (Сватівський район – 1; Сєвєродонецький – 17, Щастинський – 1).

Хмельницька область – 6 (Шепетівський район – 1; Хмельницький – 5). У тому числі 3 місцевого значення, 3 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Одеська область – 5 (Білгород-Дністровський район – 1; Одеський – 4). У тому числі 2 національного значення, 3 місцевого значення.

Вінницька область – 4 (Вінницький район – 4). У тому числі 1 національного значення, 3 місцевого значення.

Житомирська область – 2 (Коростенський район – 2). У тому числі 1 національного значення, 1 місцевого значення.

Львівська область – 2 (Золочівський район – 1; Стрийський – 1). У тому числі 2 національного значення.

Із 623 пошкоджених/зруйнованих пам’яток культурної спадщини 576 знаходяться на територіях, де велися бойові дії чи на тимчасово окупованих територіях (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Одеська, Сумська, Миколаївська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області). У тому числі – 71 пам’ятка національного значення, 460 пам’яток місцевого значення та 45 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Разом з тим, варто зазначити, що майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості пам’яток культурної спадщини, що постраждали в ході бойових дій та окупації.