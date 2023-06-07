Харківський фестиваль хендмейду пройде у Вроцлаві

Ярмарок Артішоп продожує серію заходів у Польщі на підтримку українських майстринь та харківських волонтерів.
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День не схиляє до рутинних занять. Звичайні справи будуть даватися насилу, натомість на тлі розслабленості можуть виникати несподівані бажання чи захоплення.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Без опадів.
У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів.
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