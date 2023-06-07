    
Главная Новини Харкова Суспільство Харківський фестиваль хендмейду пройде у Вроцлаві
07.06.2023  18:15   Віталій Хінєвіч

Харківський фестиваль хендмейду пройде у Вроцлаві

Ярмарок Артішоп продожує серію заходів у Польщі на підтримку українських майстринь та харківських волонтерів.

Artishop
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Artishop.
 
Повідомляється, що відомий в Україні харківський фестиваль хендмейду пройде 23-24 червня у Вроцлаві.
 
Як зазначають представники заходу буде представлено:
 
  • ярмарок речей ручної роботи от українських та польських майстрів;
  • благодійний стенд 100% з продажів якого піде на користь харківським волонтерам;
  • обмін одягом та прикрасами.
Фестиваль пройде 23-24 червня у торгового центрі Борек, 0 поверх з 9.00-20.00, вхід вільний.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Празі відкрилося перше відділення Nova Post.
 
Источник:   Artishop
 Тэги:  харків, фестиваль, вроцлав
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.06 Надзвичайні події Окупанти нанесли авіаційні, мінометні та артилерійські удари по Харківській області 07.06 Суспільство Дворічну Віолетту Мужичук, яку розшукували на Харківщині, виписали з лікарні 07.06 Надзвичайні події У Харківській області викрили осіб, які у незаконний спосіб ловили рибу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 