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07.06.2023  19:55   Віталій Хінєвіч

Фахівці відновлювали газопостачання після обстрілів у Чугуївській громаді

Внаслідок ракетних обстрілів у Чугуївській громаді було пошкоджено один з розподільних сталевих газопроводів, що доставляє газ у оселі споживачів. Без газопостачання залишилось 24 родини.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
Протягом доби спеціалісти АТ «Харківгаз» відремонтували перебиту ворогом ділянку мережі та відновили подачу енергоресурсу у будинки мешканців громади.
 
Крім того, внаслідок обстрілу рашистами інфраструктури Балаклійської громади, руйнувань зазнали газопроводи чотирьох житлових будинків. Газовики оперативно локалізували витоки газу через перебиті труби. Ведеться ремонт пошкоджених комунікацій.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники ліквідували аварію на місці ракетного удару по центру Харкова.
 
Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  жкг, харків
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