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07.06.2023  19:20   Віталій Хінєвіч

Наслідки останнього нічного прильоту на Римарській майже усунені - Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про хід ліквідації наслідків ракетного удару по вулиці Римарській.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігоря Терехова.
 
Мер зазначив, що воду в будинки, що знаходяться поряд з місцем обстрілу, подали ще вчора ввечері.
 
Сьогодні роботи закінчують КП «КВЗК». Далі — зворотня засипка, яка триватиме ще 3-4 дні, і після цього будемо асфальтувати.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтно-відновлювальні бригади КП «Харківводоканал» інтенсивними темпами продовжують ліквідацію аварії на вулиці Римарській, що сталася після нічного прямого потрапляння ворожого боєприпасу в об'єкти водопостачання та водовідведення.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків. жкг, ігор терехов
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