07.06.2023 19:20 Віталій Хінєвіч

Наслідки останнього нічного прильоту на Римарській майже усунені - Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про хід ліквідації наслідків ракетного удару по вулиці Римарській.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігоря Терехова.

Мер зазначив, що воду в будинки, що знаходяться поряд з місцем обстрілу, подали ще вчора ввечері.

Сьогодні роботи закінчують КП «КВЗК». Далі — зворотня засипка, яка триватиме ще 3-4 дні, і після цього будемо асфальтувати.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтно-відновлювальні бригади КП «Харківводоканал» інтенсивними темпами продовжують ліквідацію аварії на вулиці Римарській, що сталася після нічного прямого потрапляння ворожого боєприпасу в об'єкти водопостачання та водовідведення.