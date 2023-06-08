Харківщина на ранок 8 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 8 разів виїзджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 червня.
Загалом протягом доби з 7 червня по 8 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 131 одиницю вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби армія рф здійснила мінометні та артилерійські обстріли по щонайменше 26 населеним пунктам на Слобожанському та Куп'янському напрямках.
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