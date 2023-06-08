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08.06.2023  08:31   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 8 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 8 разів виїзджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена ворожими обстрілами.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 червня.

Загалом протягом доби з 7 червня по 8 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:

  • 8 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинена ворожими обстрілами;
  • 14 – для надання допомоги населенню;
  • 2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 131 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби армія рф здійснила мінометні та артилерійські обстріли по щонайменше 26 населеним пунктам на Слобожанському та Куп'янському напрямках.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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