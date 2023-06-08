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08.06.2023  08:45   Рита Парфенова

Під Харковом військові рф з танка стріляли по багатоквартирному будинку: ранкове зведення від ХОВА

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів, танків та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

ворог завдав удару з ЗРК С-300 по селу Малинівка Чугуївського району, пошкоджено цивільне підприємство

Про це повідомляє РЕДПОСТ.з посиланням на ХОВА.

У Вовчанську Чугуївського району остріли стали причинами пожеж. Зброєю окупанті пошкоджено шість приватних житлових будинків, автомобіль та будівлі цивільного підприємства.

У селі Стрілеча Харківського району ворог влучив з танка в багатоквартирний будинок. Знищено квартиру на 5 поверсі, сталася пожежа.

У селі Стрілеча Харківського району ворог влучив з танка в багатоквартирний будинок

Близько 23:00 ворог завдав удару з ЗРК С-300 по селу Малинівка Чугуївського району, пошкоджено цивільне підприємство.

На щастя, постраждалих минулої доби не зафіксовано.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби армія рф здійснила мінометні та артилерійські обстріли по щонайменше 26 населеним пунктам на Слобожанському та Куп'янському напрямках.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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