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04.06.2023  10:50   Віталій Хінєвіч

Поліцейські показали наслідки обстрілу Харківської області

Протягом доби окупанти масовано обстрілювали населені пункти Харківщини, поранена жінка.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Військові росії наносили удари по Харківському, Куп'янському, Чугуївському, Богодухівському та Ізюмському районах. У селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджений об'єкт цивільної промисловості, приватний будинок та господарчі споруди. В селі Івашки Богодухівського району пошкоджена будівля ферми. 
 
Крім цього у місті Вовчанськ пошкоджений заклад освіти, приватні житлові будинки. Внаслідок обстрілу села Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, поранення зазнала 74-річна жінка.
 
Харківська область
 
Вранці 4 червня окупанти знову обстріляли місто Вовчанськ. Пошкоджена адміністративна будівля, будинки та господарчі споруди. Через танковий обстріл  в селі Гур'їв Козачок Богодухівського району пошкоджена будівля Будинку культури. 
 
Харківська область
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині через пожежу евакуювали людей.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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