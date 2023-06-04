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04.06.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

Жителів Балаклійської громади попередили про розмінування

Громадян просять не панікувати під час роботи саперів.

міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію.
 
Повідомляється, що на території Балаклійської громади можуть чути вибухи. Вони пов'язані з роботами саперів.
 
Громадян просять не панікувати.
 
«Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що обставини загибелі мешканця Харківщини, який підірвався на вибуховому пристрої, встановлюють слідчі.
 

Источник:   Балаклійська міська військова адміністрація
 Тэги:  події, харків
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