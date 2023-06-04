04.06.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

Від рук російських окупантів в Україні загинуло 485 дітей

Станом на ранок 4 червня 2023 року, бульше ніж 1490 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 485 дітей загинули та понад 1005 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 464, Харківській - 283, Київській - 128, Херсонській - 105, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 80, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Протягом доби:

3 червня внаслідок ракетного обстрілу державою-агресором м. Підгородне Дніпропетровської області загинула 2-річна дівчинка та постраждало п’ятеро дітей віком від 6 до 17 років.

Також 3 червня внаслідок обстрілу ворогом м. Гірник Донецької області поранено двох хлопців 15 та 16 років.

Нагадаємо, що першого червня 2021 року Верховна Рада встановила 4 червня Днем пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрилася виставка «Втрачене дитинство».



