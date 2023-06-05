Харківські синхроністки вибороли медалі на суперфіналі Кубка світу

Збірна України з синхронного плавання повернулася з нагородами з Суперфіналу Кубка світу-2023, який проходив з 2 по 4 червня в іспанському Ов’єдо.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Федерацію України з синхронного плавання.
У активі наших спортсменок чотири нагороди: 1 золота, 2 срібних та 1 бронзова медаль.
«Бронзу» завоював дует Влади та Марини Алексіївих. Сестри Алексіїїви у технічному дуеті набрали 242.0541 бали.
Також Влада та Марина Алексіїви стали срібними призерами у довільній програмі з сумою 217.1771 бали.
Ще одно срібло збірна України здобула в технічній програмі серед груп. Дівчата набрали за свій виступ 264.6566 бали.
Золоті медали збірна України виграла в акробатичній програмі. Марина і Влада Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова і Валерія Тищенко набрали 216.6701 бали і стали чемпіонками турніру.
Раныше РЕДПОСТ писаВ, що у відновленному після ракетного удару басейні спорткомплексу харківського «Політеху» пройшов чемпионат по водному поло.
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Секрет успіху цього дня простий: практичність, практичність та ще раз практичність. Можливі помилки через квапливість, але в цілому ви зможете утримати ситуацію під контролем.
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Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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