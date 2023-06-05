05.06.2023 11:49 Рита Парфенова

Харківські синхроністки вибороли медалі на суперфіналі Кубка світу

Збірна України з синхронного плавання повернулася з нагородами з Суперфіналу Кубка світу-2023, який проходив з 2 по 4 червня в іспанському Ов’єдо.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Федерацію України з синхронного плавання.



У активі наших спортсменок чотири нагороди: 1 золота, 2 срібних та 1 бронзова медаль.



«Бронзу» завоював дует Влади та Марини Алексіївих. Сестри Алексіїїви у технічному дуеті набрали 242.0541 бали.



Також Влада та Марина Алексіїви стали срібними призерами у довільній програмі з сумою 217.1771 бали.



Ще одно срібло збірна України здобула в технічній програмі серед груп. Дівчата набрали за свій виступ 264.6566 бали.



Золоті медали збірна України виграла в акробатичній програмі. Марина і Влада Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова і Валерія Тищенко набрали 216.6701 бали і стали чемпіонками турніру.

Раныше РЕДПОСТ писаВ, що у відновленному після ракетного удару басейні спорткомплексу харківського «Політеху» пройшов чемпионат по водному поло.



