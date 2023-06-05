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05.06.2023  12:28   Рита Парфенова

Ігор Терехов прокоментував перейменування проспекта у Харкові на ім'я Кернеса

Харківській міський голова прокоментував можливе перейменування топоніма на честь ексмера міста Геннадія Кернеса


РЕДПОСТ

Про це Ігор Терехов розповів в інтерв’ю проєкту "Вісті. Тема дня", повідомляє РЕДПОСТ

«Я обіцяв в пам'ять Геннадія Адольфовича, що він за час мого мерства буде почесним громадянином Харкова. Я зробив це. Меморіальну дошку ми встановили на мерії. Пам'ятник на кладовищі, де він захоронений, ми теж зробили. Що стосується перейменування вулиці, так я зараз ініціював це питання. Перейменування одного з проспектів Харкова на честь Кернеса. Але є певні обмеження», - розповів він.

За словами Ігоря Терехова, ці обмеження стосуються політичної діяльності колишнього мера.

«Обмеження стосуються заборонених партій. Він, нажаль, був членом Партії регіонов, балотувався і був обраний депутатом від Партії Регінов. Тому є така правова колізія, і зараз наші юристи працюють над тим, як би можно було, зважаючи на постать цієї людини, переменувати один з проспектів на честь Кернеса», – розповів Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті встановлять 25 меморіальних дошок, а більше 20 зупинок отримають нові назви.

 


Источник:   Вісті. Тема дня
 Тэги:  ігор терехов, харків
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