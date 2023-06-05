Ігор Терехов прокоментував перейменування проспекта у Харкові на ім'я Кернеса

Харківській міський голова прокоментував можливе перейменування топоніма на честь ексмера міста Геннадія Кернеса
Про це Ігор Терехов розповів в інтерв’ю проєкту "Вісті. Тема дня", повідомляє РЕДПОСТ
«Я обіцяв в пам'ять Геннадія Адольфовича, що він за час мого мерства буде почесним громадянином Харкова. Я зробив це. Меморіальну дошку ми встановили на мерії. Пам'ятник на кладовищі, де він захоронений, ми теж зробили. Що стосується перейменування вулиці, так я зараз ініціював це питання. Перейменування одного з проспектів Харкова на честь Кернеса. Але є певні обмеження», - розповів він.
За словами Ігоря Терехова, ці обмеження стосуються політичної діяльності колишнього мера.
«Обмеження стосуються заборонених партій. Він, нажаль, був членом Партії регіонов, балотувався і був обраний депутатом від Партії Регінов. Тому є така правова колізія, і зараз наші юристи працюють над тим, як би можно було, зважаючи на постать цієї людини, переменувати один з проспектів на честь Кернеса», – розповів Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті встановлять 25 меморіальних дошок, а більше 20 зупинок отримають нові назви.
Комментариев: 0
Секрет успіху цього дня простий: практичність, практичність та ще раз практичність. Можливі помилки через квапливість, але в цілому ви зможете утримати ситуацію під контролем.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
влажность:
давление:
ветер: