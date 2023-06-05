05.06.2023 13:05 Рита Парфенова

Фото наслідків ракетних ударів по Чугуєву та обстрілу Куп‘янська показали в прокуратурі Харківщини

Слідчо-прокурорські групи фіксують наслідки ворожих атак з боку рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 4 травня близько 22:15 російські військові завдали ракетний удар по м. Чугуїв. За попередніми даними, окупанти випустили по місту дві ракети типу С-300.

Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

5 червня о 6:00 військовослужбовці зс рф вчергове обстріляли м. Куп‘янськ. Попередньо, з РСЗВ. Пошкоджено житлові будинки, гараж та будівлю лікарняної лабораторії.

Прокурори та слідчі поліції провели першочергові слідчі дії для належної фіксації збройної агресії рф.



За процесуального керівництва Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби внаслідок ворожих обстрілів поранено троє цивільних.









