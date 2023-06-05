Фото наслідків ракетних ударів по Чугуєву та обстрілу Куп‘янська показали в прокуратурі Харківщини

Слідчо-прокурорські групи фіксують наслідки ворожих атак з боку рф.
Прокурори та слідчі поліції провели першочергові слідчі дії для належної фіксації збройної агресії рф.
За процесуального керівництва Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби внаслідок ворожих обстрілів поранено троє цивільних.
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Секрет успіху цього дня простий: практичність, практичність та ще раз практичність. Можливі помилки через квапливість, але в цілому ви зможете утримати ситуацію під контролем.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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