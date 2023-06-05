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05.06.2023  13:50   Рита Парфенова

Військові рф збільшили обстріли Харківщини

Військові рф стали частіше обстрілювати населені пункти Харківської області.


Фото з відкритих джерел

ракета с300

Про оперативну ситуацію на Харківщині в ефірі "Єдиних новин" розповів очільник ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що останнім часом збільшилася кількість обстрілів області.

«Тільки за минулу добу ворог обстріляв щонайменше 26 населених пунктів області. 2 людини загинули, 3 – отримали поранення», – розповів він.

На півночі Харківщини ворог випробує позиції Сил оборони на міць, втому числі намагається провести свої ДРГ через кордон. Але отримує відсіч наших захисників, зазнає невдач та несе втрати.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби внаслідок ворожих обстрілів поранено троє цивільних.

 


Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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