05.06.2023 14:38 Рита Парфенова

Суд зобов'язав сільраду на Харківщині взяти на баланс будинок, у якому жив Сковорода

Право власності на будинок, де у 80-х роках ХVIII століття жив філософ Григорій Сковорода, повинна отримати Великобурлуцька селищна рада.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позовну заяву керівника Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області до Великобурлуцької селищної ради про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити дії, спрямовані на визнання пам’ятки історії місцевого значення — будинку, у якому в 80-х роках ХVIII ст. жив Г. С. Сковорода, безхазяйним майном, та набуття права власності на безхазяйне майно органом місцевого самоврядування.



Встановлено, що будинок загальною площею понад 1500 кв. м взято під охорону у 1972 році, а у 2008 році — віднесено до переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.



При цьому власника даного об’єкта нерухомого майна не встановлено, будь-яка інформація з цього приводу в органах охорони культурної спадщини та реєстрах нерухомого майна відсутня.



Незважаючи на це, органом місцевого самоврядування заходів щодо визнання майна безхазяйним та набуття права власності на нього, не вжито.



Це призводить до того, що пам’ятка історії зазнає руйнації, оскільки будь-які ремонтні, реставраційні чи інші роботи, пов’язані із збереженням та схоронністю об’єкта культурної спадщини, не проводяться.



Таким чином, перебування на території Великобурлуцької селищної ради майна, яке має ознаки безхазяйного, відсутність належного обліку такого майна та не передача його у власність територіальної громади призводить до того, що орган місцевого самоврядування фактично позбавлений можливості реалізувати свої повноваження, визначені Законом України «Про охорону культурної спадщини».



Вказані порушення стали підставою для звернення прокурора до суду. Суд першої інстанції залишив без розгляду позовну заяву прокруратури. Заступник керівника Харківської обласної прокуратури подав апеляційну скаргу на вказану ухвалу.



Постановою Другого апеляційною адміністративного суду задоволено апеляційну скаргу прокурора, скасовано ухвалу та направлено до суду першої інстанції для продовження розгляду.



1 червня 2023 року суддя Харківського окружного адміністративного суду задовольнив позовну заяву керівника окружної прокуратури. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.



