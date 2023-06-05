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05.06.2023  15:00   Рита Парфенова

В деокупованому селі Харківщини пропав 16-річний хлопець

Впродовж години поліцейські встановили місцезнаходження неповнолітнього мешканця Ізюмського району

Новини Харова: у селі Оскол шукали 16-річного хлопця

Подробиці розшуку неповнолітнього розповіли РЕДПОСТ в пресс-службі Нацполіціі.

3 червня до чергової частини Ізюмського районного управління ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від 39-річної мешканки села Оскіл. Жінка повідомила, що її 16-річний син зник. На телефонні дзвінки дитина не відповідає.
 
Правоохоронці відразу почали пошуки неповнолітнього. Протягом години поліцейські знайшли підлітка. Він перебував у знайомого. Хлопчик пояснив, що не хотів йти додому та залишився у товариша.
 
Працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з батьками та неповнолітнім щодо недопущення таких випадків у майбутньому.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про пошуки дворічної Віолетту Мужечук, яка відійшла від дому на 6 кілометрів.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, розшук
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