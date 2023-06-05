В деокупованому селі Харківщини пропав 16-річний хлопець

05.06.2023 15:00 Рита Парфенова

Впродовж години поліцейські встановили місцезнаходження неповнолітнього мешканця Ізюмського району

Подробиці розшуку неповнолітнього розповіли РЕДПОСТ в пресс-службі Нацполіціі.

3 червня до чергової частини Ізюмського районного управління ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від 39-річної мешканки села Оскіл. Жінка повідомила, що її 16-річний син зник. На телефонні дзвінки дитина не відповідає.

Правоохоронці відразу почали пошуки неповнолітнього. Протягом години поліцейські знайшли підлітка. Він перебував у знайомого. Хлопчик пояснив, що не хотів йти додому та залишився у товариша.

Працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з батьками та неповнолітнім щодо недопущення таких випадків у майбутньому.