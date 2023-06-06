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06.06.2023  19:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині поліцейські виявили шахрая

Під час слідства встановлено, що 24-річний зловмисник протягом 2022-2023 років розміщав в мережі Інтернет об'яви нібито про продаж автомобільних запчастин.

шахрай
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Громадяни замовляли автомобільні деталі, перераховували гроші зловмиснику на банківські картки, однак надалі жодного товару не отримували. Потім чоловік змінював номер мобільного телефону, через який тримав зв'язок з покупцем.
 
Наразі встановлена причетність чоловіка до 7 фактів скоєння злочинів. Загальна сума збитків, завдана громадянам, складає понад 23 тисяч гривень.
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
 
6 червня слідчі відділу поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області за процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури повідомили мешканцю Дергачівської територіальної громади про підозру у скоєнні злочину.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Богодухівському районі чоловік убив свого знайомого.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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