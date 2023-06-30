    
Главная Новини Харкова Суспільство Харківські рятувальники очолили національний рейтинг
30.06.2023  12:25   Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники очолили національний рейтинг

Місто Харків стало лідером в країні за рівнем якості роботи рятувальників та інших працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Згідно з результатами 8-го поглибленого дослідження у сфері місцевого самоврядування в Україні, 84% опитаних харків’ян позитивно оцінили якість роботи рятувальників та інших працівників ДСНС. Другу сходинку рейтингу посів Миколаїв з 83% схвальних відгуків, а третю - Запоріжжя (81%).
 
Також перше місце в національному рейтингу посіли харківські пожежні, якість роботи яких оцінили окремо. Позитивну оцінку їхній діяльності дали 90% респондентів-харків’ян.
 
Зазначимо, що опитування провела соціологічна група «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі, непідконтрольному рф. У ньому взяли участь 16,8 тис. постійних жителів міст віком від 18 років і старше. У кожному місті незалежно від чисельності населення було опитано по 800 респондентів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов очолив рейтинг мерів України, діяльність яких схвалюють люди.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, рейтинг
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.06 Дороги та транспорт У Харківській області продовжуються роботи над відновленням доріг 30.06 Економіка та промисловість Харків посів другу сходинку в Україні як майбутній економічний, політичний, транспортний і військовий центр оборони 30.06 Суспільство СБУ ідентифікувала двох російських танкістів, які прицільно обстрілювали будинки на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 