30.06.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники очолили національний рейтинг

Місто Харків стало лідером в країні за рівнем якості роботи рятувальників та інших працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Згідно з результатами 8-го поглибленого дослідження у сфері місцевого самоврядування в Україні, 84% опитаних харків’ян позитивно оцінили якість роботи рятувальників та інших працівників ДСНС. Другу сходинку рейтингу посів Миколаїв з 83% схвальних відгуків, а третю - Запоріжжя (81%).

Також перше місце в національному рейтингу посіли харківські пожежні, якість роботи яких оцінили окремо. Позитивну оцінку їхній діяльності дали 90% респондентів-харків’ян.

Зазначимо, що опитування провела соціологічна група «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі, непідконтрольному рф. У ньому взяли участь 16,8 тис. постійних жителів міст віком від 18 років і старше. У кожному місті незалежно від чисельності населення було опитано по 800 респондентів.